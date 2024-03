Maltempo, vigili del fuoco al lavoro: a Lissone recuperata un’auto in un sottopasso

Il maltempo sta obbligando domenica 10 marzo i vigili del fuoco ad un superlavoro in tutta la Lombardia, con decine di richieste di interventi, a causa delle forti piogge che stanno investendo la regione. Il personale in servizio è impegnato per fronteggiare gli effetti di questa situazione emergenziale.

Vigili del fuoco: allagamento e messe in sicurezza le esigenze

I vigili del fuoco al lavoro per la messa in sicurezza di una pianta

In modo particolare, le esigenze di soccorso riguardano allagamenti, tagli di piante e messe in sicurezza degli elementi costruttivi. Sulla statale 36, nel territorio di Lissone, è stata recuperata una vettura da un sottopasso allagato. Gli occupanti erano comunque riusciti ad abbandonare in modo autonomo il veicolo.

Vigili del fuoco: i soccorsi procedono in modo efficace

Allo stato attuale, le province più colpite risultano essere Brescia, Milano, Cremona e Mantova, dove si concentrano le maggiori richieste della popolazione. Grazie all’efficace coordinamento ed alla prontezza degli operatori, i soccorsi stanno procedendo in modo efficace.