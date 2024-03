Parco comunale di Villa Campello ad Albiate: a causa delle abbondanti piogge cade un cedro secolare. L’episodio si è registrato intorno a mezzogiorno di domenica 10 marzo. Alcuni residenti di via Dante e Petrarca riferiscono di aver udito un boato improvviso sotto la pioggia scrosciante. In un batter d’occhio un cedro secolare è caduto al suolo all’interno della bellissima area verde cittadina che è caratterizzata dalla presenza di una ricca varietà di specie arboree.

Albiate: caduto il cedro secolare di Villa Campello, le radici hanno ceduto per la pioggia

La pianta era a poca distanza da Villa Campello e le radici non hanno tenuto, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze. La dimora storica oggi sede della municipalità non è infatti stata colpita, e non si rilevano danni di altro genere. L’episodio che ha inevitabilmente provocato iniziale preoccupazione, lascia una sensazione di profonda amarezza nella constatazione che il patrimonio arboreo del parco di Villa Campello abbia perso un altro elemento storico.

Albiate: caduto il cedro secolare di Villa Campello, si riapre la discussione politica

Il crollo di un albero secolare ha inoltre aperto una discussione politica locale rispetto alle cure e alla manutenzione del territorio a fronte di eventi atmosferici diventati sempre più marcati.