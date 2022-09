Meda: il mondo degli ipovedenti in una mostra fotografica

Come vedono il mondo le persone ipovedenti? A raccontarlo, attraverso le immagini, è l’artista Beatrice Pavasini che dal 29 settembre al 2 ottobre allestirà a Meda in sala civica Radio la mostra intitolata “Io ti vedo così” (accompagnata da una audioguida).

Meda: un progetto nato a Cesena

Una mostra fotografica itinerante proposta dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps di Monza con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Meda e del locale istituto Auxologico. Una carrellata di immagini che mostrano il mondo così come lo percepiscono le persone ipovedenti. Una mostra nata da un lavoro svolto all’interno del gruppo di sostegno mensile del centro regionale di Ipovisione dell’unità oculistica di Cesena, insieme alla sezione territoriale dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Forlì.

Meda: pannelli fotografici di Beatrice Pavasini

La mostra comprende una carrellata di pannelli fotografici che riproducono figure umane, elaborate e modificate dalla stessa artista, che mostrano come vedono gli occhi di chi è ipovedente. Il tutto corredato da didascalie che spiegano la patologia e che problemi provoca alla vista.

Un modo non solo per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, ma anche per abbattere barriere e pregiudizi nei confronti di chi ha problemi visivi. Perché, solo vedendo come vede una persona con disabilità visiva, ci si rende conto degli ostacoli che ogni giorno questa persona deve affrontare. E soprattutto imparare le strategie per aiutarla.

Meda: mostra dedicata a Marina Travagliati

La mostra è dedicata a Marina Travagliati, consigliera dell’UICI Monza prematuramente scomparsa lo scorso marzo, e rimarrà aperta per gli studenti, il pomeriggio anche per il pubblico. Sono già numerose le classi degli istituti di Meda e Brianza che hanno chiesto di visitare l’allestimento anche con dimostrazioni in loco per imparare a ‘vedere’ con gli occhi degli altri.

Sabato 1 ottobre, alle 16, è in programma una conferenza con la dottoressa Veronica Forlani, oculista all’Auxologico, che parlerà di ipovisione: cause, diagnosi, cura e ausili.

Meda: orari e come visitare la Sala Radio

L’ingresso è libero ma per motivi organizzativi sarà necessario confermare la partecipazione all’UICI Monza, telefono 039 2326644, oppure inviando un’email a uicmon@uiciechi.it. La mostra, in sala Radio apre i battenti giovedì 29 settembre e venerdì 30 settembre il pomeriggio dalle 16 alle 19, sabato 1 ottobre e domenica 2 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.