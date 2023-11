Maltempo, dalla mezzanotte ancora oltre quaranta interventi dei vigili del fuoco in Brianza

Nel pomeriggio di venerdì 3 novembre è tornato il sole ma non si placano i disagi per il maltempo in Brianza. I vigili del fuoco del comando provinciale sono stati ancora impegnati in decine di interventi di soccorso a causa della forte perturbazione che ha colpito il territorio con pioggia battente e forte vento fino alla tarda mattinata.

Un intervento dei vigili del fuoco in Brianza (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Maltempo in Brianza: alberi pericolanti e danni causati dalla intensa pioggia

Dalla mezzanotte di giovedì alle 16.30 di venerdì dalla sede di via Cavallotti specificano che sono stati effettuati oltre quaranta interventi di soccorso. Per la maggior parte per alberi pericolanti o caduti sulla sede stradale e di oggetti pericolanti proprio a causa del forte vento. Naturalmente non sono mancati anche interventi per danni causati dalla pioggia intensa. Attorno alle 17 la situazione sarebbe rientrata nella normalità e anche il Lambro, sotto osservazione, a Monza, al momento non starebbe creando particolari criticità.