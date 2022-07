Macherio, si barrica e dà fuoco al suo appartamento in un condominio di venti famiglie

Si è barricato in casa e le ha dato fuoco con della benzina dicendo di voler “uccidere tutti”. Solo grazie al sangue freddo dei carabinieri della Stazione di Biassono si è evitato il peggio in un condominio di Macherio, martedì 5 luglio attorno a mezzogiorno. A far scattare l’allarme allertando la centrale operativa dei carabinieri di Monza sono stati i residenti del palazzo, circa una ventina di famiglie, che hanno avvertito un forte odore di fumo provenire dall’appartamento di un 33enne di origine albanese.

Dà fuoco al suo appartamento a Macherio, arrestato dopo una colluttazione

Sono state fatte confluire subito sul posto più pattuglie e al loro arrivo i militari hanno trovato la porta dell’appartamento sbarrata e dall’interno l’uomo ha gridato di aver dato fuoco a tutto. Riusciti a convincerlo ad aprire la porta, avrebbe cercato di dileguarsi aggredendo i carabinieri con calci e pugni fino ad essere bloccato e arrestato in flagranza con l’accusa di incendio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Dà fuoco al suo appartamento a Macherio, due carabinieri intossicati

A quel punto i militari, utilizzando gli estintori del palazzo, sono riusciti a spegnere l’incendio prima che si propagasse alle altre abitazioni ed accompagnare all’esterno la ventina di famiglie residenti. Due uomini dell’Arma sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo per una intossicazione da fumo. I Vigili del Fuoco di Monza nel frattempo sopraggiunti hanno quindi provveduto a domare definitivamente le fiamme che avevano ormai aggredito completamente l’appartamento del 33enne nei confronti del quale sono in corso accertamenti per verificare cosa l’abbia spinto a compiere il gesto. L’abitazione è stata sottoposta a sequestro e il 33enne, dopo rito per direttissima che ha convalidato l’arresto, è stato portato in carcere a Monza.