Giussano: un incendio devasta un locale in pieno centro

Il centro di Giussano in allarme nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 luglio, quando un incendio è scoppiato in un locale. Le fiamme hanno investito un noto bar e un’abitazione a fianco poco prima delle 2 di sabato, pochi istanti prima che arrivasse la richiesta di soccorso alla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Incendio in un locale a Giussano: i vigili del fuoco

Il luogo è nella zona di piazza San Carlo, via Vittorio Emanuele e via Borella. Sul posto sono intervenuti due autopompe dal distaccamento di Seregno, l’autoscala da Monza e il modulo di supporto dal distaccamento di Lazzate. In via precauzionale durante l’intervento sono state evacuate le famiglie che abitano sopra il locale, che sono potute tornare in casa al termine delle operazioni. Sul posto anche l’ambulanza della Inter sos. Il forte odore di fumo ha investito tutto il centro di Giussano. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio.