“Luoghi del Cuore” del Fai: 17mila preferenze e decimo posto per Villa Mirabellino di Monza

Con oltre 17 mila preferenze Villa Mirabellino nel parco si è classificata decima tra i “Luoghi del Cuore” in Italia. L’undicesima edizione del censimento promosso dal Fai ha segnato un successo per il bene demaniale all’interno del Parco che cerca da anni una destinazione e un progetto di recupero. Dopo un avvio in sordina Villa Mirabellino era stata protagonista di una bella rimonta prima di Natale, dopo la costituzione di un Comitato per il Mirabellino promosso dal Consorzio a cui avevano partecipato anche l’ordine degli architetti e la sezione monzese della Croce Rossa.

Decimo posto in Italia per Villa Mirabellino in cerca di recupero

La campagna di sensibilizzazione si è spostata anche davanti allo stadio Brianteo con l’appoggio dell’AC Monza e sui campi del Vero Volley che ha appoggiato e sostenuto l’iniziativa mettendo in campo come testimonial le due squadre di serie A. La raccolta di firme è stata portata avanti anche nelle scuole, in alcuni negozi del centro e aveva portato prima di Natale a raggiungere la sedicesima posizione. La campagna si è chiusa il 15 dicembre e con le firme caricate e ricontrollate in questi mesi il bene monzese si è piazzato nella Top Ten.

Luoghi del Cuore del Fai, raccolti oltre un milione e mezzo di voti

Globalmente si sono raccolti più di un milione e mezzo di voti su 38800 luoghi. Il Mirabellino figura come secondo bene lombardo dopo il villaggio di Crespi d’Adda che si è piazzato al nono voto con 2 mila preferenze in più. I primi tre classificati che riceveranno un contributo di 50 /40 e 30 mila euro sono stati la Chiesetta di San Pietro dei Samari nel parco di Gallipoli con 51.443 voti, il museo dei misteri di Campobasso con 32.271 voti, la chiesa di san Giacomo della Vittoria ad Alessandria con 31.028 voti.

Mirabellino di Monza secondo bene lombardo dopo Villa Crespi

La città di Alessandria ha fatto la parte del leone piazzando al 5 posto la Casa del mutilato, la chiesa di Santa Maria di castello al settimo posto e il castello e borgo medievale di Cremolino che si trova nell’alessandrino all’ottavo posto. Per i promotori del comitato del Mirabellino si stratta comunque di un successo. La presidente del Fai di Monza e Brianza , Elena Colombo, aveva infatti dichiarato di puntare al top ten. E così è stato.