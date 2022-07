Fai, Monza e Brianza indietro nei Luoghi del cuore

Continuano le votazioni per l’undicesima edizione de “I luoghi del cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare indetto dal Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) in collaborazione con Intesa Sanpaolo. La data in cui si chiuderanno le urne (virtuali) è il 15 dicembre, ma la classifica provvisoria sta delineando le prime preferenze e la Brianza non gode di buoni piazzamenti.

Fai, Luoghi del cuore: il deposito Atm di Desio è 40°

Il primo luogo del cuore brianteo si trova al quarantesimo posto ed è il deposito tranviario Atm di Desio, costruito nel 1926 dalla Società Trazione Elettrica Lombardia per servire la tranvia Milano-Carate-Giussano, rimasto attivo fino al 2011 quando il tram fu sostituito da un servizio di autobus. L’edificio costituisce un esempio di archeologia industriale e conserva al suo interno 42 mezzi rotabili dell’Atm in condizioni non proprio ottimali. Il Ministero dei Beni Culturali lo scorso anno aveva riconosciuto l’interesse culturale del luogo e dei mezzi, ma per rimetterli in sesto servirebbe un’adeguata operazione di restauro. Finora il deposito desiano ha ottenuto 921 preferenze.

Fai, Luoghi del cuore: Villa Mirabellino nel Parco è 68°

Solo sessantottesimo con 521 voti la Villa Mirabellino che si trova all’interno del Parco di Monza. L’edificio fu edificato nel 1776 dall’architetto Giulio Galliori su incarico del Cardinale Angelo Maria Durini per fare alloggiare gli invitati al suo cenacolo letterario. Questa villa (dependance del Mirabello) fu molto apprezzata dal vicerè Eugenio Beauharnais che la donò alla moglie Augusta Amalia di Wittelsbach che la ribattezzò Villa Augusta e la dotò anche di giochi per i bambini. A dispetto dei suoi fasti passati l’edificio oggi versa in uno stato di profondo degrado.

Fai, Luoghi del cuore: gli altri luoghi brianzoli

Al 245° posto con 132 voti si trovano le ville e cascine del Parco di Monza. Al 301° posto con cento voti c’è l’ex ospedale psichiatrico Antonini di Mombello di Limbiate. Più indietro, alla 337° posizione con 88 voti, un altro sito limbiatese, la Villa Crivelli Pusterla con il suo giardino. Bisogna scendere fino al 385° posto (con 76 voti) per trovare il Mulino del Cantone, anch’esso nel parco di Monza. Ha ottenuto finora 71 voti che la relegano alla 411° posizione la Villa Tittoni Traversi di Desio mentre con 64 voti l’oratorio di san Francesco di Limbiate mantiene il 464° posto. Con 56 voti la ghiacciaia e la cantina di Villa Mirabello nel parco di Monza non vanno oltre il 518° posto.

Fai, Luoghi del cuore: in testa il Museo dei Misteri di Campobasso

Una virata per andare in testa alla classifica dove con 6681 preferenze c’è il Museo dei Misteri di Campobasso che condivide il podio con la chiesetta di san Pietro dei Samari nel parco di Gallipoli (4854 voti) e il villaggio operaio di Crespi d’Adda nella vicina Capriate san Gervasio (4244). Per votare occorre collegarsi al sito del Fai.