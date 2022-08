Litiga per il parcheggio condominiale e tira fuori una pistola

Una denuncia e due persone trasportate in ospedale. È il bilancio di una furiosa lite avvenuta nei giorni scorsi in una palazzina di Verano Brianza. Protagonista una donna che nell’alterco con una residente per un parcheggio condominiale ha estratto una pistola, mostrandola a una terza persona che si era affacciata alla finestra allertata dalle grida.

Tutto è successo intorno alle 20, sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Seregno.

Litiga per il parcheggio condominiale: urla anche contro il vicino di casa

La donna, 31 anni e precedenti per reati contro la persona, ha inveito anche nei confronti di un condomino di 58 anni di origini rumene con frasi offensive e a sfondo razziale. All’arrivo dei carabinieri la 31enne non si è calmata e ha continuato a urlare contro l’uomo affermando anche che “se non cambio casa, lo ammazzo”.

Litiga per il parcheggio condominiale: in casa una versione replica di una pistola Beretta

In casa della donna i militari hanno trovato una versione replica di una pistola Beretta modello 92 FS senza il tappo rosso delle armi giocattolo. È stata denunciata in stato di libertà per minaccia aggravata.

Sia l’uomo sia la donna sono stati trasportati in codice verde in due differenti ospedali e sottoposti agli accertamenti sanitari del caso.