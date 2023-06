Lissone: studenti in consiglio comunale con un ordine del giorno per il rispetto dell’ambiente

“Chiediamo all’amministrazione comunale e al consiglio comunale di Lissone di sostenere il nostro impegno e il nostro desiderio di sensibilizzare le coscienze di tutti al corretto uso e riciclo dei materiali“. È l’appello, tramutato in forma istituzionale in una formale richiesta, sottoscritto dalle ragazze e dai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Lissone, cuore in un ordine del giorno che sarà in discussione nel consiglio comunale di Lissone giovedì 15 giugno.

Lissone: il documento di “Cittadini creativi – trasformare la materia in mondo

“Cittadini creativi – trasformare la materia in mondi possibili” è infatti il tema del documento con cui gli studenti della città chiedono all’amministrazione comunale e all’assise di Lissone di promuovere il loro impegno per la salvaguardia dell’ambiente. Come? Ragazze e ragazzi lo mettono nero su bianco nell’ordine del giorno.

“Mediante la promozione di una mostra delle opere da noi realizzate, in modo da sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente e dei luoghi cittadini, la promozione dello svolgimento di attività laboratoriali di riciclo creativo sul territorio, la sensibilizzazione ad un maggiore equilibrio tra uomo e natura creando qualcosa di bello mediante il riciclo di elementi naturali, che comunichino il rispetto per la natura e il bisogno di tutela ed il coinvolgimento della cittadinanza al rispetto dell’ambiente e dei luoghi cittadini, mediante decorazione e abbellimento della città di Lissone con opere frutto del “riciclo creativo“. Insomma, i giovani di Lissone sottolineano che è sempre più forte l’esigenza di creare coscienze sensibili alle problematiche ambientali ed ecologiche e presentano un documento all’attenzione dell’amministrazione comunale e dei consiglieri di Lissone “convinti – dicono – che il rispetto dell’ambiente comporti l’impegno, non solo nel differenziare, ma nel ridurre lo spreco attraverso il riciclo e il riutilizzo dei materiali con attività e spunti creativi“.