Vimercate: premiati i ragazzi delle elementari che riflettono sulla Costituzione

Si è tenuta venerdì 2 giugno in occasione dei festeggiamenti legati all’Anniversario delle Repubblica Italiana, la cerimonia di premiazione del concorso sui principi della Costituzione della Repubblica Italiana. L’iniziativa è stata curata dagli Alpini e dalla sezione ANPI di Vimercate e ha visto la partecipazione di circa 300 delle diverse scuole vimercatesi collaborare e confrontarsi per realizzare degli elaborati per conoscere e riflettere sul significato e sulla pratica quotidiana degli articoli della Costituzione.

Vimercate: premiati i ragazzi e la giuria

I lavori consegnati sono 8 tutti rappresentativi di percorsi di gruppo che ha coinvolto singole classi, gruppi di classe e un intero plesso scolastico. La commissione di valutazione – composta dall’assessora Maria Teresa Foà, dal Presidente del Consiglio Comunale Davide Nicolussi, dal presidente ANPI Savino Bosisio, dal Presidente dell’associazione Alpini Flavio Tresoldi, dai Consiglieri Comunali Vittoria Gaudio e Giovanni Sala – ha valutato i lavori secondo i seguenti dei criteri di valutazione in base alla coerenza al tema, livello di approfondimento, efficacia comunicativa, il valore artistico-tecnico progettuale e l’originalità/creatività. Il primio premio è andato alle classi di alternativa dalla 1^ alla 5^ del plesso “Ungaretti” di Ruginello. Il secondo alle classi 2^A e 2^B Alternativa dell’Ada Negri di Oreno e il terzo alle classi 4^A e 4^B della Leonardo da Vinci.

Vimercate: premiati i ragazzi tra libertà e democrazia

“L’occasione di questo concorso è stato per gli studenti un momento di riflessione sugli ideali di libertà e democrazia” ha commentato l’assessora Maria Teresa Foà. “Attraverso la Costituzione si sono interrogati sul senso dell’essere cittadini. La costruzione di un percorso democratico in cui il rapporto tra autorità e libertà è funzionale alla crescita di tutti”.