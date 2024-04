Lissone, posteggia in divieto e i carabinieri lo controllano: arrestato per droga

Un 54enne italiano è stato arrestato nei giorni scorsi a Lissone dai carabinieri della locale stazione dell’Arma per detenzione illecita di sostanza stupefacente. A “tradirlo” è stato un posteggio in divieto, in uno stallo riservato ai mezzi di soccorso. I militari l’hanno rintracciato in un bar e alla vista delle divise l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento preoccupato e sospetto.

Lissone, un 54enne ha nell’auto quasi mezzo chilo di droga: arrestato

I carabinieri hanno quindi deciso di sottoporre il suo veicolo a un controllo preliminare e a bordo, sotto un sedile, hanno trovato una borsa con quasi mezzo chilo di marijuana (470 grammi). Addosso l’uomo aveva 600 euro in contanti, altri 1.750 sono stati trovati nella sua abitazione.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro è messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per accertamenti tecnici. Requisito anche il denaro contante in quanto ritenuto provento di attività di spaccio.

Sottoposto a rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e ha rinviato il giudizio al 29 maggio applicando nel frattempo a carico dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.