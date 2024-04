Cesano, la moglie maltrattata ha il coraggio di denunciare: arrestato il marito 53enne

Ingiurie, minacce e percosse, che le avrebbero tra l’altro procurato lesioni, il tutto anche in presenza dei tre figli: la vittima ha avuto il coraggio di denunciare il marito violento, lo scorso 19 marzo, alla Tenenza dei carabinieri di Cesano Maderno, e per l’uomo, un 53enne di origini bengalesi, nei giorni scorsi è finito in carcere a Monza, a disposizione della autorità giudiziaria con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Cesano, arrestato un 53enne: minacce e percosse alla moglie anche in presenza dei figli

L’arresto dell’uomo, residente in provincia, è avvenuto da parte dei militari cesanesi in esecuzione di ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia in carcere, disposta dal

Tribunale di Monza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, “sulla base di gravi

indizi del reato di maltrattamenti in famiglia”.

Cesano, arrestato un 53enne, le indagini dei carabinieri

A fare emergere le presunte condotte illecite dell’uomo è stato l’intervento di una pattuglia dell’Arma nella abitazione familiare dopo una richiesta di aiuto della donna, connazionale dell’arrestato, “al culmine dell’ennesimo episodio di violenza“, episodio al quale è seguita la denuncia. Sulla base di quanto accertato dai militari, la vittima non sarebbe stata nuova ai comportamenti violenti del marito.

La Procura di Monza ha quindi avanzato al Giudice per le Indagini Preliminari competente una richiesta di emissione del provvedimento cautelare, accolta. Il 53enne è stato quindi immediatamente tradotto presso la Casa circondariale di Monza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.