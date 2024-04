Desio, i cittadini segnalano un’auto sospetta in zona stazione: un arresto per droga

Da segnalazioni di cittadini, che hanno notato un’auto sospetta, i carabinieri del Nucleo radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Desio nei giorni scorsi hanno arrestato in zona stazione un 31enne, di origine marocchina, incensurato, disoccupato, residente nella cittadina brianzola, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Desio: l’auto sospetta in zona stazione, arrestato un 31enne

Fermata l’auto, nell’abitacolo i militari hanno rinvenuto tre dosi di cocaina per circa un grammo e mezzo complessivo. La perquisizione è stata estesa anche alla abitazione dell’uomo dove in un elettrodomestico, in cucina, sono stati recuperati altri 10 grammi della medesima sostanza. Rinvenuti inoltre 2.400 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Desio, un 31enne arrestato per detenzione di droga: condanna con pena sospesa

Il 31enne è stato dichiarato in stato di arresto. Sottoposto a rito direttissimo è stato condannato a un anno reclusione e al pagamento di 2000 euro di multa con il beneficio della sospensione condizionale.