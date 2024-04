Lesmo: ladri a scuola nel weekend, via i computer da primarie e medie

Ventuno computer portatili e altri vari accessori di medio valore: è questo il bottino razziato dai malviventi che nella notte fra sabato 20 e domenica 21 aprile si sono introdotti nelle scuole elementari e medie di via Vittorio Veneto e di via Donna Rosa a Lesmo, istituti totalmente privi di videocamere o allarmi che potessero mettere sul chi va là i criminali. Un doppio colpo che ai malviventi ha fruttato un malloppo del valore che va dai diecimila e ai dodicimila euro.

Lesmo: ladri a scuola, hanno sfondato la vetrata dell’aula magna

I delinquenti, dopo aver sfondato la vetrata dell’aula magna con un grosso sasso si sono introdotti dapprima nella scuola primaria. Qui, dopo aver rovistato un po’ dappertutto e verificato che c’era ben poco da portare via, salvo qualche accessorio elettronico di scarso valore, e probabilmente conoscendo molto bene la posizione degli edifici scolastici, si sono diretti nell’area esterna sulla quale si affacciano sia il plesso della scuola elementare che quello della scuola media.

Anche qui non hanno avuto difficoltà a forzare una porta dalla quale hanno immediatamente hanno fatto irruzione all’interno dei locali.

Lesmo: ladri a scuola, una danno di 10-12mila euro

Nella scuola media i malviventi hanno trovato buona parte di ciò che probabilmente cercavano: computer portatili usati dagli studenti per le loro lezioni: ventuno del valore di 500-600 euro ciascuno. Un danno notevole per l’istituto scolastico che a questo punto non si sa quando potrà sostituire degli apparecchi che ormai sono divenuti parte integrante delle loro ore di lezione. Lasciando evidenti tracce del loro passaggio, hanno iniziato a trasportare la refurtiva su un’auto parcheggiata nei pressi delle scuole. Un’operazione che probabilmente ha richiesto anche un po’ di tempo e di attenzione per non essere visti. Ma nessuno ha notato nulla. Quindi, indisturbati, così come sono arrivati, hanno fato perdere le loro tracce.

Lesmo: ladri a scuola, lunedì mattina l’allarme e la chiamata ai carabinieri

È solo il lunedì mattina seguente, quando il personale è entrato nei locali scolastici che è stato scoperto quanto era accaduto: spavento, rammarico e rabbia. Sono questi i sentimenti che hanno “accompagnato” la telefonata ai carabinieri della stazione di Arcore per denunciare il furto patito. I militari, arrivati subito dopo, hanno effettuato un sopralluogo e quindi invitato la dirigente scolastica a stilare l’elenco degli articoli sottratti e presentare la denuncia.