Lissone: Oscar Bonafè è il nuovo vicesindaco, rimpasto in giunta

A distanza di pochi mesi dalle ultime modifiche, c’è una novità nella Giunta comunale: il sindaco Laura Borella ha provveduto a ridistribuire parte delle deleghe. Soprattutto ha deciso di cambiare il vicesindaco, che è Oscar Bonafè. La novità è stata annunciata direttamente dal primo cittadino durante la seduta consiliare di mercoledì sera.

Lissone: Oscar Bonafè è il nuovo vicesindaco, l’annuncio del sindaco in consiglio comunale

“Ho riassegnato in parte le deleghe – ha tagliato corto il sindaco Borella nello spazio delle comunicazioni, senza dare spiegazioni – Il vicesindaco adesso è Oscar Bonafè (assessore ai Lavori pubblici, Patrimonio, Arredo urbano, Verde pubblico, Riqualificazione del centro storico e periferie, Politiche per la casa)“.

Prende il posto di Giovanni Camarda, al quale il sindaco cede la delega all’Attuazione dei progetti del Pnrr in aggiunta a quelle che già aveva a Sport e Politiche giovanili.

Lissone: le altre deleghe riassegnate

Piccole modifiche anche per quanto riguarda altri assessori: Serena Arrigoni oltre al Bilancio e ai Tributi si occuperà anche del Benessere degli animali (prima di competenza di Carolina Minotti), ma cede la delega alla Digitalizzazione a Gianfilippo Alibrandi, l’ultimo arrivato in Giunta, che già era stato incaricato dal sindaco di seguire le Attività produttive, il Commercio, i Servizio Demografici e quelli cimiteriali.