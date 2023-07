Lissone: Gianfilippo Alibrandi è il nuovo assessore al Commercio

La novità era nell’aria, adesso c’è la novità a tutti gli effetti: Gianfilippo Alibrandi è il nuovo assessore al Commercio di Lissone. Il sindaco Laura Borella martedì 18 luglio ha firmato il decreto di nomina. Alibrandi, 52 anni, maresciallo dei Carabinieri, ha il compito di seguire anche i Servizi demografici e statistici nonché i Servizi cimiteriali.

Lissone: c’è il nuovo assessore al Commercio, l’allontanamento mesi fa dell’ex Ruggero Sala era stato ripreso nel dibattito politico

Il provvedimento arriva a distanza di mesi dall’allontanamento dell’ex vicesindaco Ruggero Sala dalla Giunta comunale, avvenuto all’inizio dell’anno.

Un fatto che è sempre stato mal digerito dal diretto interessato (tutti ricordano la sua presa di posizione: «Il leone è ferito, ma non morto…. gazzella, comincia a correre»), ma anche più volte ripreso nel dibattito politico locale dai diversi gruppi di minoranza presenti in Consiglio comunale.

Più volte hanno avuto modo di puntare il dito contro il sindaco Laura Borella, accusata di non essere intervenuta rapidamente nella sostituzione pur essendo il commercio un tema importante per la città.

Lissone: il nuovo assessore al Commercio in una rosa di nomi proposta da Fratelli d’Italia

In realtà la decisione coinvolgeva anche il resto della maggioranza, proprio con lo scopo di non alterare gli equilibri di Giunta. A Fratelli d’Italia, dunque, il compito di proporre una rosa di nomi che potessero avere le caratteristiche per esercitare in modo adeguato questa delega. Poi, naturalmente, al sindaco il compito della scelta finale con tanto di firma sul decreto.

«Sono lieta di annunciare l’ingresso del nuovo assessore nella nostra Giunta – afferma Borella – La sua nomina ci permette di ridistribuire il carico di lavoro e rappresenta un valore aggiunto per i cittadini di Lissone in quanto le sue competenze contribuiranno a potenziare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Inoltre, il suo impegno nel servizio pubblico e la dedizione verso la comunità si rifletteranno positivamente nell’operato dell’intera giunta e nel perseguimento del bene comune».