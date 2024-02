Lissone: l’addio commosso a Renzo Perego, per 40 anni protagonista della vita della città

Una grande folla nel pomeriggio di martedì 20 febbraio nella chiesa prepositurale di Lissone per dare l’ultimo saluto a Renzo Perego, scomparso all’età di 72 anni. Uno dei volti più noti della città, persona che nel corso della sua vita si è impegnata con lo spirito di rendere un servizio agli altri.

Lissone: l’addio commosso a Renzo Perego, dall’insegnamento alla vita politica

In ogni ambito che lo ha visto protagonista: dalla vita oratoriana e parrocchiale, allo sport, all’insegnamento e, naturalmente, anche nel corso della sua lunga esperienza politica. Ben quarant’anni di impegno trascorsi anche nelle vesti di assessore e di consigliere comunale, partito dalla Democrazia Cristiana e poi confluito via via, con l’evoluzione della politica, nel Partito Democratico.

«Passione, competenza, servizio totale alla collettività lo hanno sempre contraddistinto – ha commentato lunedì sera Roberto Perego, presidente del consiglio comunale, in apertura si seduta – È sempre stato un punto di riferimento per chiunque, non solo per gli amministratori della sua coalizione. Bravo, saggio, capace di imporre la sua autorevolezza e, tuttavia, anche in grado allo stesso tempo di sdrammatizzare le situazioni e di gestire tutto con buonsenso».

Lissone: l’addio commosso a Renzo Perego, l’omaggio del consiglio comunale unito

E proprio il mondo della politica ha voluto rendergli omaggio lunedì sera nell’aula consiliare in apertura di seduta. Lo spazio era quello iniziale, delle commemorazioni, che di solito richiedono poco più di qualche minuto. Ma la stima che tutti hanno voluto manifestare a Renzo Perego è stata tale da richiedere un’ora e un quarto di tempo. Tutto il consiglio comunale d’accordo per una volta. Tanta la commozione. In aula anche i familiari mentre tutti i consiglieri hanno voluto ricordare quanto Perego sia stato capace di essere guida per tutti.

Lissone: l’addio commosso a Renzo Perego, il ricordo di Concettina Monguzzi

«Mi diceva che in politica non bisogna per forza essere amici – ha accennato in un passaggio Concettina Monguzzi che, da sindaco, l’ha voluto due volte al suo fianco, prima da presidente del consiglio comunale e poi da assessore – ma che bisogna fare esclusivamente l’interesse dei cittadini. Ci sono anche stati scontri con lui, ma mi ha dato tanto. Ha sempre portato al tavolo motivi di riflessione mai banali».

Lissone: l’addio commosso a Renzo Perego, il centrodestra

Omaggio a Perego anche dal centrodestra. «Non è mai stato un nemico – ha ricordato Daniele Fossati (Lissone in Movimento) – bensì un avversario. Mancherà a tutta la città».

Il Partito Democratico ha già annunciato l’intenzione di intitolare a lui il circolo locale in segno di stima e riconoscenza.