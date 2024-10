Lissone: “Il mondo di Federico”, Lissoni in mostra a un anno dalla morte

Una mostra retrospettiva del pittore brianzolo Federico Lissoni a un anno dalla sua prematura scomparsa. Il titolo “Il mondo di Federico” racchiude senso e significato di un’esposizione che tocca le corde più profonde dei sentimenti perché da un lato ripercorre, attraverso le opere dell’intraprendente sperimentatore del medium pittorico, la grande passione di Lissoni, e dall’altro lato è un omaggio fraterno di tre amici (Christian, Andrea e Luca) che hanno curato la mostra voluta in simbiosi con la famiglia del 43enne scomparso il 23 ottobre del 2023.

Lissone: “Il mondo di Federico”, retrospettiva e omaggio fraterno di tre amici

«Questi tre ragazzi hanno conosciuto mio figlio la prima ora del primo giorno del primo anno del liceo artistico di Desio e non si sono più lasciati, più che un’amicizia è una fratellanza – spiega il padre di Federico, Silvano Lissoni – hanno curato loro la retrospettiva che abbiamo voluto insieme alle nostre famiglie. L’obiettivo è mostrare la figura di Federico artista; in una monografia saranno condensate 250 opere che siamo riusciti a recuperare».

Lissone Federico Lissoni: opera esposta a Monza

Lissone: “Il mondo di Federico”, chi era l’artista Lissoni

Federico Lissoni viveva a lavorava nella sua Lissone, città alla quale era profondamente legato per le tante attività promosse, sia per la cultura che per lo sport. Diplomato all’Accademia delle Belle Arti di Brera, selezionato in due edizioni del Premio Lissone, Lissoni aveva partecipato a diverse mostre personali e collettive, presso sedi istituzionali e gallerie private, in un percorso di crescita personale e sviluppo artistico che si è interrotto troppo presto. La retrospettiva che si tiene a un anno dalla sua scomparsa è patrocinata dal Comune di Lissone ed è a sostegno della ricerca dell’Ail – associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma.

Lissone: “Il mondo di Federico”, dal 19 ottobre al 3 novembre

L’evento di inaugurazione è previsto sabato 19 ottobre, alle 17, nella sala espositiva di Palazzo Terragni di Lissone, con apertura al pubblico sino al 3 novembre, da martedì a venerdì, dalle 15.30 alle 18.30, sabato, domenica e festivi anche dalle 10 alle 12.