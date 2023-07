Lissone: il Cubotto vestito a festa con il murale del giovane collettivo di street art

Pennellate di colore per cancellare il grigio con una vera opera collettiva di street art. Che visto protagonisti ragazze e ragazzi cimentarsi in un progetto pensato per loro, terminato con la realizzazione di un gioioso murales “Beyond the walls street art lab”.

Lissone: il Cubotto vestito a festa, al lavoro 13 giovani con l’artista Luogo Comune

Sono 13 giovani lissonesi (insieme all’artista Luogo Comune) ad aver dato vita a un’opera speciale che nel quartiere don Moscotti della città dona colore e crea in maniera ancora più marcata il legame tra il centro giovanile Cubotto di Lissone e i suoi frequentatori.

La nuova opera collettiva di street art riveste la parete esterna del Cubotto di via Conti, firmata dai partecipanti a “Beyond the walls street art lab – Lissone”, una delle proposte di “S.T.Art! Sport, Teatro e Arte per i giovani in Brianza”, progetto di politiche giovanili finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando Giovani Smart e coordinato dal Comune di Lissone in qualità di capofila.

Murales Cubotto Lissone Murales Cubotto Lissone

Lissone: le altre proposte di “S.T.Art! Sport, Teatro e Arte per i giovani in Brianza”

Tra le esperienze estive offerte dal programma S.T.Art! rientra anche il corso “Teatrando”, terminato a fine giugno: cinque incontri durante i quali i giovani partecipanti hanno abitato lo spazio del Teatro dell’Elica per conoscersi, socializzare ed esprimersi attraverso gli strumenti del teatro.

Lissone: iniziativa per la generazione Z

“Complimenti agli organizzatori, al vicesindaco e assessore alle politiche giovanili di Lissone, Giovanni Camarda, e a tutti i ragazzi che stanno partecipando a questo bellissimo progetto” commenta il sindaco di Lissone, Laura Borella che ha preso visione del murales realizzato al Cubotto.

Un’iniziativa di aggregazione e partecipazione pensata per la cosiddetta generazione Z che, a Lissone, ha dato prova di saper fare. Il murales ha dato sì un tocco di colore al quartiere, ma soprattutto una impresso la firma di una fascia di ragazzi, tante volte bersagliata da critiche e polemiche. Una lezione di arte e una risposta sul campo di educazione civica.