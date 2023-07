Lissone: è l’ora dello Skatepark di via Perosi, domenica l’inaugurazione

L’appuntamento è domenica 2 luglio a Lissone. Dalle 15 alle 22 è in programma l’evento di apertura dello Skatepark di via Perosi destinato ai più giovani (e magari non solo) appassionati di sport rotellistici e bmx.

Lissone: è l’ora dello Skatepark di via Perosi, apertura con sport, cibo e musica

La struttura si trova nelle vicinanze della pista ciclopedonale di viale Repubblica e dell’Istituto Superiore Europa Unita. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione “Noi Mamme di Lissone” e prevede un lungo pomeriggio all’insegna del divertimento con sport, cibo e musica.

Lissone, l’assessore: “Occasione per promuovere l’educazione all’uso sicuro dello Skatepark”

“La giornata, dedicata alla promozione dell’impianto – spiega l’assessore allo Sport, Giovanni Camarda -, darà la possibilità ai ragazzi di dilettarsi nel loro sport preferito e sarà anche un’occasione per promuovere l’educazione all’uso sicuro e corretto dello Skatepark. Nel corso della giornata saranno presenti dei professionisti che avranno anche il compito di educare i ragazzi, dei food truck per erogazione di cibo e bevande e saranno organizzati dei momenti di intrattenimento musicale”.