Lissone, 17enne muore sotto un treno

Investimento mortale alla stazione di Lissone, nella mattinata di martedì 28 febbraio alle 10.32. Deceduta una ragazza di 17 anni residente a Lissone (e non 19 anni come diffuso in un primo momento) che da primi accertamenti effettuati sul posto da agenti della polizia di Stato, sezione Polizia Ferroviaria di Monza, è stata travolta da un intercity diretto a Milano Centrale e proveniente dalla Svizzera. Indagini in corso, non escluso il gesto volontario. La circolazione ferroviaria è stata interrotta sul binario 1 ed è ripartita intorno alle 13.

(* notizia modificata nell’età della ragazza)