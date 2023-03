Si terranno giovedì 2 marzo a Lissone, alle 10.30 nella chiesa prepositurale, i funerali della giovane travolta e uccisa da un treno alla stazione ferroviaria Lissone-Muggiò nella mattinata di martedì 28 febbraio. Il convoglio era diretto a Milano Centrale, l’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 mentre la ragazza era in transito lungo lo scalo ferroviario al binario 1.

Giovedì a Lissone i funerali della giovane morta in stazione: travolta e uccisa da un treno

Immediati i soccorsi, sul posto sono sopraggiunti il personale del 118, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza, Polizia ferroviaria di Monza, carabinieri di Lissone, ma per Camilla, 17 anni (e non 19 come diffuso in un primo momento, ndr), non c’è stato nulla da fare. È deceduta sul colpo.

Giovedì a Lissone i funerali della giovane morta in stazione: donazioni per fondazione Ananke

La notizia ha scioccato la comunità di Lissone, città nella quale la giovane viveva. Tutta la famiglia chiede a coloro che fossero intenzionati a fare omaggi floreali in suo ricordo, di non donare fiori ma fare una donazione alla fondazione Ananke per la cura dei disturbi del comportamento alimentare (Iban IT76C0344033460000001353900).