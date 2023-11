Un passo avanti vero la completa riqualificazione del quartiere Don Moscotti di Lissone che, da problema urbanistico e sociale, sta diventando sempre più il simbolo della rigenerazione urbana della città e segno di riscatto.

Lissone: 1,3 milioni dalla Regione per il quartiere Don Moscotti, per l’attuazione del “Contratto” degli immobili Aler e l’edificio F4

La Regione Lombardia, proprio per il raggiungimento completo dell’obiettivo, ha deciso di stanziare ancora 1.308.168 euro per dare attuazione al “Contratto di Quartiere” relativo agli immobili Aler di via Di Vittorio e via Martiri della Libertà. Lo ha annunciato lunedì 20 novembre l’assessore regionale Paolo Franco, che ha la delega alla Casa e all’Housing sociale, spiegando che il Pirellone con provvedimento di Giunta ha approvato il terzo atto integrativo dell’Accordo di Programma.

Nello specifico poco più di un milione di euro (da corrispondere all’Aler) servirà per la demolizione e la ricostruzione di dodici alloggi dell’edificio denominato F4. Altri 276mila euro (versati al Comune), serviranno invece per tutte le opere di contorno: ovvero per migliorare il contesto urbano con aree verdi attrezzate, piazze e spazi di relazione, percorsi ciclabili e parcheggi a servizio di attività pubbliche e private.

Lissone: 1,3 milioni dalla Regione per il quartiere Don Moscotti, operazione partita con l’amministrazione Monguzzi

Tutta l’operazione era partita durante gli anni dell’amministrazione Monguzzi. Un investimento per ridare vita, soprattutto per eliminare il degrado sociale, nel quartiere per un investimento complessivo da 30,6 milioni di euro. L’impegno maggiore è quello della Regione Lombardia, che ha deciso di accollarsi 18,7 milioni di spesa. Parti residuali quelle dell’Aler (5,2 milioni di euro), privati (3,7 milioni) e del Comune (2,9 milioni).

«Queste ulteriori risorse – ha commentato l’assessore Franco – segnalano una volta di più l’attenzione per il quartiere Aler di Lissone su cui è in corso un grande progetto di rigenerazione urbana finanziato da Regione Lombardia. Una delle mie prime uscite pubbliche da assessore, nei mesi scorsi, è stata proprio a Lissone per inaugurare un edificio rinnovato e porre la prima pietra del nuovo immobile. ‘Missione Lombardia’ significa anche questo: seguire fino alla fine le opere iniziate, senza perdere tempo e con la massima attenzione. Significativi anche i fondi messi in campo per opere che miglioreranno il contesto del quartiere, penso per esempio gli spazi verdi e alle ciclabili. Interventi che migliorano la qualità dell’abitare e rappresentano un altro tassello della nostra progettualità a beneficio degli inquilini delle case Aler ma anche di tutta la comunità lissonese».

Lissone: 1,3 milioni dalla Regione per il quartiere Don Moscotti, il programma per il 2024

Secondo l’Accordo di Programma durante il 2024 bisognerà non solo demolire e ricostruire le 12 abitazioni e realizzare gli interventi di arredo urbano: compito particolare del Comune sarà quello di garantire interventi sociali, dare vita a progetti di progettazione partecipata, provvedere alla cura della mobilità e realizzare interventi di street art.