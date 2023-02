L’Ircss San Gerardo di Monza dal presidente Mattarella: «Esempio unico di collaborazione per la ricerca»

«L’Irccs San Gerardo dei Tintori è un esempio unico di collaborazione tra privato non profit e pubblico per la ricerca e la cura dei bambini». Con queste motivazione i rappresentanti dei soci portatori di interessi originari del nuovo Irccs San Gerardo dei Tintori hanno incontrato martedì 21 febbraio il presidente Mattarella a Roma.

L’Ircss San Gerardo di Monza dal presidente Mattarella: al professor Biondi il grado di Grande Ufficiale

In quest’occasione, il professor Andrea Biondi, direttore scientifico Irccs e direttore della Clinica pediatrica monzese, ha ricevuto il grado onorifico di Grande Ufficiale.

La nascita del nuovo Irccs di Monza si configura infatti come il punto di arrivo di 40 anni di attività di ricerca e cura nell’area dell‘oncologia pediatrica, frutto di una collaborazione tra privato non profit (la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma e la Fondazione Tettamanti) ed ente pubblico (l’Ospedale di Monza ASST Monza San Gerardo) che è riuscita a realizzare un «sistema» unico in Italia.

L’Ircss San Gerardo di Monza dal presidente Mattarella: il ruolo del Comitato Verga

Il motore di questa alleanza tra pubblico e privato no profit è da sempre il Comitato Maria Letizia Verga, associazione di genitori che in oltre 40 anni ha sviluppato e sostenuto innumerevoli attività finalizzate allo studio e cura delle leucemie infantili, ha promosso la nascita della Fondazione Tettamanti e dell’omonimo centro di ricerca, della Fondazione MBBM e ha realizzato nel 2015 attraverso una raccolta fondi dedicata il Centro Maria Letizia Verga, dove il presidente Mattarella è stato in visita nel settembre del 2018.

«Questo è un risultato importante che abbiamo desiderato condividere con il nostro amato presidente Mattarella», è il commento di Luigi Roth, presidente della Fondazione Tettamanti che ha espresso anche il profondo ringraziamento a Regione Lombardia e al presidente Attilio Fontana che hanno fortemente voluto e supportato questo progetto.

L’Ircss San Gerardo di Monza dal presidente Mattarella: la delegazione a Roma

Della delegazione al Quirinale hanno fatto parte Mannuccio Mannucci, presidente della Fondazione MBBM, Giuseppe Masera, ex direttore della Clinica pediatrica San Gerardo di Monza e cofondatore del Comitato Maria Letizia Verga, Giovanni Verga, presidente e fondatore dell’associazione Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino, Luigi Roth, presidente Fondazione Tettamanti, Silvano Casazza, direttore generale IRCCS San Gerardo dei Tintori, Andrea Biondi, direttore scientifico Irccs San Gerardo dei Tintori, Mauro Gallavotti, ad Fondazione Tettamanti e consigliere Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma.