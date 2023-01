Monza: sei nuovi studi clinici sull’ipertensione polmonare, c’è team multidisciplinare

Sei nuovi studi clinici per la cura dell’Ipertensione Polmonare, l’eccessiva pressione arteriosa del polmone. A condurli è l’Unità Operativa Complessa di Pneumologia dell’Irccs San Gerardo dei Tintori, diretta dal professor Fabrizio Luppi, in collaborazione col Centro Studi di Fase I, diretto dalla professoressa Marina Elena Cazzaniga.

Monza: sei nuovi studi clinici sull’ipertensione polmonare, le ricerche

Le ricerche riguardano il ruolo di nuove molecole per il trattamento sia delle forme vascolari sia delle forme secondarie a patologie croniche respiratorie di Ipertensione Polmonare e sono condotte sotto la guida del dottor Giuseppe Paciocco, specialista in Pneumologia e Cardiologia. Sotto la lente di ingrandimento c’è il farmaco “Sotatercept”, progettato per riequilibrare la funzione del gene implicato nella proliferazione cellulare della parete vascolare polmonare (BMPR2), un elemento chiave dell’Ipertensione Arteriosa Polmonare.

“Questa patologia – spiega il dottor Paciocco – è piuttosto rara e colpisce il circolo polmonare sia in forma prettamente vascolare sia in forme secondarie che complicano le fasi avanzate di patologie croniche polmonari quali la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva con o senza Enfisema Polmonare, le Polmoniti Interstiziali, le Apnee del sonno condizionando negativamente la prognosi dei pazienti”.

Monza: sei nuovi studi clinici sull’ipertensione polmonare, il team attivo da 12 anni

In passato non esisteva un trattamento specifico per la mancanza di un’adeguata ricerca farmacologica in materia. Ora invece sono presenti in Italia una decina di farmaci per curare l’aumento pressorio nel circolo polmonare. Al San Gerardo da dodici anni è attivo un Gruppo di Studio Multidisciplinare dedicato allo studio dell’Ipertensione Polmonare composto da specialisti pneumologi (diretti dal professor Fabrizio Luppi), cardiologi (diretti dalla dottoressa Maddalena Lettino) e reumatologi (diretti dalla dottoressa Maria Rosa Pozzi e dal professor Carlo Alberto Scirè) con competenze specifiche sulla patologia vascolare polmonare.

Monza: sei nuovi studi clinici sull’ipertensione polmonare, linea dedicata per i pazienti

Inoltre, i pazienti curati nel nosocomio monzese hanno a disposizione una linea telefonica dedicata tutti i giorni dell’anno ai cui rispondono specialisti.