Irccs San Gerardo: set di neuro-endoscopi, ideali per i casi pediatrici di chirurgia cerebrale

Una importante donazione per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori. L’associazione Oscar’s Angels Italia ha fatto pervenire alla struttura complessa di Neurochirurgia diretta dal professor Carlo Giussani un set di neuro-endoscopi dedicati alla chirurgia ventricolare cerebrale.

Irccs San Gerardo: set di neuro-endoscopi donati da Oscar’s Angels Italia

Oscar’s Angels Italia, sul modello dell’omonima associazione francese, sostiene e accompagna in ospedale con volontari appositamente formati le famiglie di bambini e ragazzi gravemente malati (soprattutto quelli degenti nelle unità di neurochirurgia, oncologia, rianimazione, neurologia, cure palliative) offrendo il proprio contributo anche per l’acquisto di importanti strumenti.

Irccs San Gerardo: set di neuro-endoscopi, l’utilizzo

Gli endoscopi donati al nosocomio monzese sono strumenti di ultima generazione concepiti per una chirurgia mini-invasiva dei tumori cerebrali profondi e delle malformazioni cerebrali ventricolari che determinano idrocefalo (accumulo di quantità eccessive di liquido cerebrospinale). In particolare, questi endoscopi, per le loro caratteristiche, sono ideali per affrontare casi complessi nei pazienti pediatrici. La struttura complessa della Neurochirurgia monzese è da più di quindici anni uno dei centri del Nord Italia con maggiori competenze nel trattamento delle patologie oncologiche e malformative craniche e cerebrali nei bambini.

Irccs San Gerardo: set di neuro-endoscopi, 80-100 pazienti pediatrici trattati

“Il San Gerardo – sottolinea il professor Giussani – è grato alla signora Anita Granero, fondatrice di Oscar’s Angels Italia, per questo atto di generosità che potenzia le possibilità del San Gerardo nella cura dei bambini affetti da patologie neurochirurgiche che afferiscono alla nostra struttura”.

Nell’ospedale monzese vengono trattati (anche in regime di urgenza) circa ottanta, cento pazienti pediatrici. Oscar’s Angels Italia può contare su volontari disponibili h24 che possono fare da collegamento tra il personale sanitario e i genitori dei giovani pazienti ed aiutare economicamente chi si trova in condizioni di bisogno.