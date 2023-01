Monza: apre il punto accoglienza, volontari all’ospedale San Gerardo

Da lunedì 23 gennaio, all’ingresso dell’ospedale San Gerardo di Monza gli utenti troveranno “un punto accoglienza” gestito dai volontari delle associazioni a cui rivolgersi in caso di necessità.

Monza: apre il punto accoglienza, volontari per accompagnamento e orientamento

“Accessibilità orientata alla persona, quale elemento essenziale dell’accoglienza: i volontari, con la loro presenza e attraverso la relazione e la vicinanza, consentiranno di vivere l’ambiente ospedaliero, complesso e articolato, in una modalità più a misura d’uomo”, scrive la Fondazione Irccs. I volontari si occuperanno di accompagnamento, orientamento e supporto nell’utilizzo di strumenti già disponibili, quali i totem multifunzione per il ritiro di referti di esami di laboratorio o informazioni per l’utilizzo di carrozzine.

Monza: apre il punto accoglienza, giorni e orari

Il servizio è previsto negli orari di punta dalle 8.30 alle 12.30, inizialmente per tre mattine la settimana (lunedì, martedì e giovedì).

Monza: apre il punto accoglienza, le associazioni coinvolte

Diverse le associazioni che si sono messe a disposizione per questa attività: Avis, Salute Donna, Lilt e Call Center Oncologico; altre saranno coinvolte nei prossimi mesi: Emocromatosi, Alice Onlus, Don Giulio Farina, Cilla, Un respiro di speranza Lombardia e Brianza per il Cuore, in quanto il progetto si svilupperà con ulteriori attività in via di definizione.