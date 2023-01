Un nuovo riconoscimento internazionale per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori. Lo studio sull’impatto di un nuovo sistema automatico di pianificazione nei trattamenti di radiochirurgia delle metastasi encefaliche con l’utilizzo di intelligenza artificiale condotto da un gruppo di specialisti in Fisica Medica sarà presentato e premiato al Radiosurgery Society® Scientific Meeting in Florida.

Irccs San Gerardo, l’intelligenza artificiale in radiochirurgia premiata negli Usa: tra i cinque migliori lavoro al meeting di Orlando

L’evento, che riunisce aziende e professionisti sanitari da tutto il mondo impegnati nelle più recenti innovazioni cliniche e tecnologiche nei trattamenti radiochirurgici, si terrà a marzo ad Orlando, negli Stati Uniti. La ricerca, selezionata tra i cinque migliori lavori nell’ambito fisico, è risultata vincitrice del “Members in Training Research Achievement Awards”.

Dall’autunno 2021, la Struttura Complessa di Fisica Sanitaria del San Gerardo, diretta dalla dottoressa Elena De Ponti, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Fisica Medica dell’Università degli Studi di Milano, studia l’applicazione dell’intelligenza artificiale nella pianificazione dei trattamenti radioterapici nell’ambito di un progetto di ricerca. Nel percorso clinico di Radioterapia Oncologica, la pianificazione consiste nell’ottimizzazione e nel calcolo del miglior piano di terapia possibile per ciascun paziente. A ciascuno occorre irradiare il volume tumorale bersaglio senza recar alcun danno ai tessuti sani adiacenti. Si tratta di un’attività complessa e dispendiosa in termini di tempo.

Irccs San Gerardo, l’intelligenza artificiale in radiochirurgia premiata negli Usa: team dedicato

Per questo al San Gerardo c’è un team dedicato che studia l’implementazione di un nuovo sistema automatico di pianificazione, il suo impatto sul raggiungimento degli obiettivi clinici del trattamento e sul tempo di ottimizzazione necessario. “I nostri studi – sottolinea la dottoressa De Ponti – dimostrano che l’elevata precisione e qualità dei piani di trattamento non solo viene confermata ma, in molti casi, migliorata dall’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale”.