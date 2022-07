Lions “Seregno Brianza” e “Seregno Aid”: passaggio di campana e martelletto

Il mese di luglio, per i Lions club, è sinonimo del rito di passaggio di “campana e martelletto”. La tradizione è stata rispettata anche dai due club di Seregno: il “Seregno Brianza” e il “Seregno Aid”. In due giornate diverse la scambio di “campana e martello” si è registrato prima al “Seregno Brianza” tra il past president Ambrogio Dell’Orto e l’incoming Mario Carlo Novara.

Lions “Seregno Brianza”, Novara promette di proseguire i service tradizionali

Nel corso della breve ma significativa cerimonia Mario Novara ha rinnovato l’impegno a continuare i service più tradizionali come il “pranzo di Natale agli anziani soli” e le “borse di studio” per il corso di lingua inglese per gli studenti delle medie e delle superiori, ma anche con occhi di riguardo al progetto presentato nell’ultimo meeting della presidenza Dell’Orto, dal presidente della locale sezione di Anffas, Mauro Brambilla e dalla vice Anna Torretta, denominato “ Cascina Anffas-costruiamo insieme un verde futuro”, che se sarà realizzato permetterà di creare una microcomunità ed un centro di agricoltura sociale per ragazzi e giovani con disabilità. L’antica cascina è stata acquistata nel luglio 2021. Un edificio alquanto malandato da tempo e in stato di completo abbandono dal 2005, presente in Seregno in via Como, un sentiero di campagna che corre parallelo alla linea ferroviaria Milano-Chiasso, più conosciuto come la cascina Pelucchi, che insiste su un’area di 12 mila metri quadrati all’interno della quale c’è un caseggiato di 220 mq. su due piani e un fienile di 100 mq.

Il passaggio al “Seregno Aid” tra Umberto Vaghi e Andrea Bellini

Al Lions “Seregno Aid” scambio campana e martelletto tra Vaghi e Bellini

Al Lions club Seregno Aid (assistance international devolopment), lo scambio è avvenuto tra il past presidente Umberto Vaghi e l’incoming Andrea Bellini. Vaghi era al suo terzo incarico da presidente di cui due alla guida del “Seregno Brianza” e attualmente presidente anche del circolo culturale del gruppo banco Desio. Il 53enne Bellini, si è detto pronto a continuare i diversi impegni in corso su più fronti internazionali a partire da quanto fatto in Africa col progetto Beoog Tiembo, in Burkina Faso per un pozzo e un’istallazione agricola che ha permesso a quella popolazione di iniziare a coltivare delle verdure per la proprio autosufficienza, ma ancor più per il concorso internazionale del “world water day photo contest”, giunta alla settima edizione, ma anche con la speranza che si tramuti in realtà, l’estensione, fra tutti i Lions club della nazione del progetto “La forza di uno sguardo”.