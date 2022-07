Lions Club, corsi gratuiti per i test d’ammissione all’università

Prepararsi ai test di ammissione a Medicina, veterinaria e odontoiatria con i corsi gratuiti del Lions Club Monza Corona Ferrea e Desio. È la proposta in collaborazione con il Comune di Arcore e tornano per la decima edizione. Finora hanno visto la partecipazione di 300 candidati da tutta la Brianza.

Lions Club Monza Corona Ferrea e Desio: come funziona

I corsi sono tenuti da professori e ricercatori universitari – coinvolti gratuitamente – e sono strutturati in due settimane di full-immersion tra materie scientifiche e indicazioni di metodo per saggiare preparazione e attitudine nell’affrontare i test per le ammissioni ai corsi di laurea a numero chiuso.

Si svolgono nella sala consiliare del Comune di Arcore (via Gorizia 20, sopra la biblioteca) nell’ultima settimana di luglio e nell’ultima di agosto, dalle ore 9 alle ore 13. Le lezioni sono previste in modalità frontale e on line.

Lions Club Monza Corona Ferrea e Desio: come iscriversi

La proposta si rivolge a chi ha sostenuto l’esame di maturità, agli studenti degli ultimi anni delle Scuole Superiori e a chiunque intende cimentarsi con la prova di selezione, senza vincoli di età.

L’iscrizione, gratuita e obbligatoria, si effettua solo online, all’indirizzo infovillabrivio@yahoo.it.