Villaggio del Sole di Limbiate nel mirino dei ladri di auto: due episodi segnalati in una sola notte, ma i residenti parlano di tentativi di furto che sarebbero quasi all’ordine del giorno. Non sembra essersi esaurito il sentimento di insicurezza percepito dai limbiatesi che dopo un’estate contrassegnata da una lunga serie di episodi di furti, si ritrovano con ciò che descrivono come una nuova ondata di situazioni allarmanti.

Limbiate: ladri d’auto al Villaggio del Sole, due tentati furti in una notte e danni pesanti

In questa fase, è la zona di Villaggio del Sole ad essere colpita dalla delinquenza. Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre due famiglie sono state visitate dai malviventi che hanno tentato, per fortuna senza riuscirci, di rubare le auto di proprietà. In entrambi i casi, i ladri non sono riusciti ad arrivare all’obiettivo, ma hanno però lasciato danni molto pesanti ai mezzi.

Limbiate: ladri d’auto al Villaggio del Sole, i residenti si organizzano nel controllo di vicinato

I proprietari non hanno potuto far altro che allertare il carro attrezzi e avviare le procedure di riparazione. Nei giorni precedenti, sempre a Villaggio del Sole, si sono registrati intrusioni in box e cantine. Nel mirino dei delinquenti sono finite le biciclette. Stanchi ed allarmati, alcuni residenti hanno deciso di organizzare gruppi di controllo del vicinato per tutelare abitazioni e mezzi.