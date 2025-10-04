Le rubano le chiavi di casa dall’auto e fanno razzia nell’appartamento (filmati dalle telecamere)

Le hanno forzato l’auto, dentro hanno trovato le chiavi di casa, poi hanno letto sul libretto l’indirizzo e infine le hanno depredato l’abitazione approfittando della sua assenza. È successo tutto nella giornata di domenica e a vivere questa pessima esperienza è stata una famiglia di Solaro. La vittima si trovava con i figli al centro commerciale di Limbiate, aveva parcheggiato come chissà quante altre volte e lasciato le chiavi in auto, forse non perderle nella ressa. Nel parcheggio però si aggiravano alcuni malintenzionati che hanno approfittato del caos domenicale per sfondare il lunotto dell’auto.

Con le chiavi di casa rubate nell’auto al centro commerciale di Limbiate e l’indirizzo dell’appartamento dal libretto

All’interno hanno recuperato le chiavi di casa e furbescamente cercando l’indirizzo sul libretto sono riusciti a risalire all’indirizzo esatto dell’appartamento a Solaro e a mettersi all’opera prima ancora che fosse possibile per i proprietari di accorgersi di quanto accaduto nel posteggio. La storia è stata raccontata tutta sui social, con un dettaglio in più però: la foto dei malviventi, scattata attraverso il sistema di videosorveglianza interno dell’abitazione e poi pubblicata direttamente su internet, per mettere in allarme vicini di casa e residenti della zona.

Razzia in casa: rubati anche PlayStation e il kit di calcio di un bambino

In soli venti minuti i ladri hanno letteralmente devastato l’appartamento rubando un computer, una PlayStation e vari regali di ricorrenze passate, buttando tutto dentro una federa di un cuscino e scappando indisturbati. E non solo, nel bottino anche una cassetta degli attrezzi, profumi vari, dopobarba, merendine, un giubbino e un intero kit di calcio del piccolo di casa, di soli cinque anni. Una cattiveria pazzesca, andarsi a prendere anche cose difficilmente rivendibili o comunque di valore più affettivo che altro