Limbiate: ladri di biciclette in cantine e garage ad agosto. Anche sotto gli occhi delle telecamere

È allarme a Limbiate per una vera razzia di biciclette registrata nel mese di agosto. In alcuni casi ladri ripresi dalle telecamere.
Ladri di Biciclette film De Sica locandina

Serrature scardinate, box aperti nel cuore della notte: è allarme a Limbiate per una vera razzia di biciclette. Nel mese di agosto, risultano infatti numerosi episodi di furto registrati dai proprietari che, in alcuni casi, hanno ripreso i malviventi in azione grazie all’uso delle telecamere di sorveglianza. Individui senza scrupoli agiscono nel buio, anche in presenza degli abitanti, entrano nelle proprietà private e accedono ai box o alle pertinenze in cui vengono custodite le due ruote.

Limbiate: colpi in diverse zone, l’ultimo tra il 25 e 26 agosto

In un batter di ciglio, le biciclette spariscono. In alcuni casi, come ripreso dalle immagini dell’occhio elettronico, agiscono in gruppo. C’è chi “fa il palo”, chi scavalca le recinzioni e raggiunge il garage e chi scardina serrature e lucchetti. Il tutto nel giro di pochi minuti. L’amara sorpresa, al risveglio. Non un episodio isolato, ma più furti in sequenza. Diverse le zone colpite, ad agosto, da via Trieste a via Garibaldi, dal Ceresolo a San Francesco. Via biciclette di vario tipo e valore, anche da corsa. Aperti box, cantine e garage.

Per molti cittadini c’è il sospetto di essere finiti nel mirino dei delinquenti che terrebbero d’occhio gli spostamenti delle persone. L’ultimo episodio si è registrato nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 agosto: cantina aperta e depredata. 

