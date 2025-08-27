Serrature scardinate, box aperti nel cuore della notte: è allarme a Limbiate per una vera razzia di biciclette. Nel mese di agosto, risultano infatti numerosi episodi di furto registrati dai proprietari che, in alcuni casi, hanno ripreso i malviventi in azione grazie all’uso delle telecamere di sorveglianza. Individui senza scrupoli agiscono nel buio, anche in presenza degli abitanti, entrano nelle proprietà private e accedono ai box o alle pertinenze in cui vengono custodite le due ruote.

Limbiate: colpi in diverse zone, l’ultimo tra il 25 e 26 agosto

In un batter di ciglio, le biciclette spariscono. In alcuni casi, come ripreso dalle immagini dell’occhio elettronico, agiscono in gruppo. C’è chi “fa il palo”, chi scavalca le recinzioni e raggiunge il garage e chi scardina serrature e lucchetti. Il tutto nel giro di pochi minuti. L’amara sorpresa, al risveglio. Non un episodio isolato, ma più furti in sequenza. Diverse le zone colpite, ad agosto, da via Trieste a via Garibaldi, dal Ceresolo a San Francesco. Via biciclette di vario tipo e valore, anche da corsa. Aperti box, cantine e garage.

Per molti cittadini c’è il sospetto di essere finiti nel mirino dei delinquenti che terrebbero d’occhio gli spostamenti delle persone. L’ultimo episodio si è registrato nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 agosto: cantina aperta e depredata.