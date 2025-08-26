Brianza Nord Cronaca

Triuggio, rabbia per i furti di fiori e utensili nei cimiteri: «Ladri e incivili, senza vergogna»

Cimiteri di Triuggio preda di ladri senza scrupoli da Rancate al capoluogo. La rabbia da Rancate al capoluogo.
di
Triuggio cimitero di Rancate
Triuggio cimitero di Rancate

Fiori, scope, annaffiatoi rubati: cimiteri di Triuggio preda di ladri senza scrupoli da Rancate al capoluogo. A segnalare deprecabili situazioni di furto sono i cittadini che al cimitero non hanno più ritrovato gli utensili di pochissimo valore portati via da ignoti.

Triuggio, rabbia per i furti di fiori e utensili nei cimiteri: un solo annaffiatorio, scope rotte

Al cimitero di Rancate, montano la rabbia e l’esasperazione di chi segnala il fatto. Il 22 agosto scorso, l’immagine è triste. «È proprio vero che certa gente non conosce la vergogna – commenta un residente della frazione di Triuggio – è rimasto solo un annaffiatoio, alle due dignitose scope hanno rotto il manico, e vengono abbandonati tra i viali i fiori secchi, ma i bidoni della raccolta differenziata sono a trenta metri». 

Lo scenario è sconfortante. C’è chi  ha fatto sparire gli annaffiatoi, e questo è un furto in piena regola ai danni della comunità e come tale deve essere denunciato. Al di là del reato, si tratta di azioni spregevoli, vergognose, perché privano della possibilità di cura adeguata a un congiunto defunto. La mancanza di rispetto del dolore degli altri pone fuori dal consesso civile chi compie questi atti.

Triuggio, rabbia per i furti di fiori e utensili nei cimiteri: a Tregasio spariscono anche i fiori

«Rubano e rompono le cose senza ritegno – conferma una cittadina – nel cimitero di Triuggio lo scenario è lo stesso. Avevo portato un bonsai sulla tomba di un mio parente, ma un paio d’ore più tardi, cioè al pomeriggio, era sparito».
A Tregasio le cose non sembrano andare meglio: «Non c’è più alcun rispetto, condivido l’amarezza perchè anche a Tregasio siamo alle prese con questi episodi di furto, spariscono fiori e annaffiatoi», rimarca una residente. L’invito da parte di tutti è ad avere rispetto per i defunti e per il luogo che non merita di essere colpito da furti e comportamenti dettati dalla maleducazione. 

L'autore

Giornalista pubblicista dal 1998, ascolto persone, racconto storie, modero eventi. Amo lo sport, ma sono molto di parte.

Tags