Non solo le tartarughe salvate dall’incendio del box, nella notte (e quasi negli stessi minuti) i vigili del fuoco sono intervenuti a Limbiate anche per un’auto in fiamme in via San Giovanni di Dio. Sul posto l’autopompa dal distaccamento volontario di Lazzate. L’intervento è durato circa un’ora e non si sono registrati feriti.