Limbiate: incendio in un box, salvate tartarughe di terra

Un incendio in un box, tanto fumo e la sorpresa per i vigili del fuoco: un terrario con diverse tartarughe di terra alcune delle quali messe in salvo dai soccorsi. Nessuno è rimasto ferito.

Limbiate: incendio in un box, allarme nella notte in via Roma

Incendio Limbiate via Roma tartaruga salvata – foto Vigili del fuoco MB

Ci sono volute diverse ore nella notte a Limbiate per mettere in sicurezza un condominio di via Roma. L’allarme è scattato dopo l’1 del 26 dicembre per fumo nella zona dei box, al piano interrato.

Sono intervenuti l’autopompa e il carro soccorso dal distaccamento di Desio e l’autopompa dal distaccamento volontario di Bovisio Masciago.

Limbiate: incendio in un box, vigili del fuoco al lavoro per 4 ore

I vigili del fuoco hanno lavorato per circa 4 ore in un intervento reso complicato dalla quantità di fumo. Nel box interessato anche le tartarughe in un terrario.