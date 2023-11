Lesmo: addio allo storico fiorista Vincenzo Frigerio, tra i fondatori della Bcc locale

Lesmo questa settimana ha perso anche Vincenzo Frigerio, storico fiorista del paese scomparso a 90 anni. Classe ’33 era nato in Villa Gernetto perché il padre era il fioraio della contessa.

Lesmo: addio allo storico fiorista Vincenzo Frigerio, aveva aperto con i fratelli il negozio in via Marina

Da ragazzo era stato garzone in una falegnameria prima di aprire con i fratelli Ettore e Dino il negozio di fiori in via Marina. Per decenni ha decorato la chiesa di Santa Maria Assunta con piante e fiori e in Avvento preparava il presepe nella cappellina dei Magi. È stato anche tra i fondatori della Bcc di Lesmo. Funerali sabato pomeriggio alle 14.30 in chiesa parrocchiale.