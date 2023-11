Lesmo piange la storica panettiera Mariuccia Beretta

Lesmo piange la scomparsa della storica panettiera Maria Villa per tutti Mariuccia del panificio Beretta. La donna 91enne è venuta a mancare nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 novembre e il negozio di via Manzoni è rimasto chiuso per lutto.

Lesmo piange la storica panettiera Mariuccia per anni in negozio

Per tanti anni insieme al marito Francesco (scomparso qualche anno fa), al figlio Gianfrancoe alla nuora Ester Fumagalli ha gestito l’attività commerciale facendo diventare il negozio fondato nel 1937 un riferimento per il paese e la sua inconfondibile michetta. La data del funerale è ancora da stabilire.