L’auto ferma in mezzo alla strada a Seregno: si teme un malore, il conducente è addormentato

Un’auto ferma in mezzo alla strada con a bordo un individuo accasciato sul volante. Un passante ha pensato a un malore e ha chiamato i soccorsi. Invece si trattata di un automobilista addormentato. E’ accaduto domenica 19 marzo, attorno a mezzanotte e trenta, a Seregno. Alla centrale operativa dell’Arma è giunta una chiamata che segnalava la prensenza di una vettura Renault Megane con all’interno un uomo che apparentemente privo di coscienza era accasciato sul volante. Sul posto, in via Fratelli Bandiera, si è portata una gazzella della locale Compagnia carabinieri insieme a un’ambulanza del 118.

Seregno: addormentato al volante il mezzo alla strada

I militari hanno appurato che la persona nell’auto, poi identificata in un 38enne peruviano residente nel torinese, era “semplicemente” addormentato. Sul sedile, tra le gambe, aveva una bottiglia di birra. Svegliato e invitato a scendere dall’auto, l’uomo avrebbe mostrato “palesi segni di ubriachezza tra cui evidenti difficoltà a riuscire a rimanere in piedi” dicono dall’Arma, sostenendo tra l’altro, più volte, di trovarsi a bordo di un furgone. L’uomo si sarebbe rifiutato di sottoporsi ad alcol test ed è stato pertanto denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza.