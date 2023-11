È un appello del cuore quello di Enpa Monza per la gatta Agnese. Agnese è una gatta senior arrivata al gattile nel mese di maggio. È socievole, cerca la compagnia umana e ha delle famiglie che l’hanno adottata a distanza e che vanno a trovarla al rifugio.

L’appello del cuore di Enpa Monza per la gatta Agnese: gatta senior con una salute complicata

Enpa Monza gatta Agnese maggio 2023 Enpa Monza gatta Agnese

Ma ha anche un quadro sanitario complicato, che probabilmente sta contribuendo a rendere difficile il colpo di fulmine con una “forever family” come l’Ente protezioni animali definisce una famiglia adottiva. Ha un’insufficienza renale cronica per cui deve seguire una dieta specifica sostenuta con integratori e flebo, che comunque accetta volentieri.

L’appello del cuore di Enpa Monza per la gatta Agnese: «Si sta lasciando andare»

«Ma anche se dalle analisi i suoi valori registrano un leggero miglioramento – dice Enpa – è sempre più magra e debilitata. In realtà Agnese si sta lasciando andare. Noi del Gattile di Monza siamo, per ora, la sua famiglia e facciamo di tutto per farla star bene. Nel suo box riscaldato non mancano cucce, divanetti e morbidi plaid, tiragraffi e giochi. E può contare sulla compagnia più volte al giorno di operatrici e volontari che l’adorano. Proprio per questo non accettiamo che finisca i suoi giorni qui: merita davvero una famiglia vera che le faccia passare i mesi o gli anni che le rimangono in una casa confortevole e serena, circondata da affetto e attenzioni».

L’appello del cuore di Enpa Monza per la gatta Agnese: come avere informazioni

Per info scrivere a adozioni.gatti@enpamonza.it o telefonare dalle 14.30 alle 17.30 al numero 039 835 623.