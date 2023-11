Il lieto fine per la gatta Agnese: Enpa Monza festeggia l’adozione

L’appello e le condivisioni per Agnese hanno fatto centro. La gatta “senior” per cui Enpa Monza aveva chiesto una adozione del cuore ha trovato la sua “forever family”. Agnese nel fine settimana ha raggiunto la sua nuova casa con Silvia e Tommy. Lei per prima si è presentata al gattile di via San Damiano per fare una visita alla gatta e sabato è tornata per portarla a casa dove ad attenderla c’erano anche due bambine.

Monza Enpa gatta Agnese con i suoi adottanti

Il lieto fine per la gatta Agnese: l’appello e le condivisioni sui social

Enpa aveva chiesto un’adozione del cuore perché Agnese, già anziana e con qualche complesso problema di salute, in gattile si stava “lasciando andare”. L’appello sulla pagina facebook dell’associazione aveva avuto più di 600 condivisioni a cui si sono aggiunte quelle extra di chi ha ripreso la storia.

“Vogliamo ringraziare tutti, comprese le testate, locali e non, che hanno voluto pubblicare il nostro appello anche sui loro social. È anche merito delle condivisioni se Agnese oggi è diventata un’amatissima micia di famiglia – dice Enpa – Vogliamo anche dire un grosso grazie a tutti quelli che si sono resi disponibili all’adozione di Agnese a cui abbiamo dovuto dire di no”.

Il lieto fine per la gatta Agnese: il saluto della volontaria del Gattile

Agnese era entrata nel cuore di operatori e volontari, compresa una volontaria del Gattile che, guarda caso, si chiama proprio Agnese e che ha voluto dedicarle queste parole: “Dolce Agnese, porti il mio stesso nome. Ti auguro di trascorrere il resto della tua vita tra pappe, coccole e amore, mi mancherà la tua dolcezza, ma va bene così, ora regalala alle splendide persone che ti hanno adottata”.