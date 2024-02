La ragazza scomparsa a Paderno è stata ritrovata in stazione a Lecco

E’ stata trovata a Lecco in stazione la ragazza di 16 anni scomparsa da Paderno Dugnano nella mattina di giovedì 22 febbraio, quando era uscita per andare a lezione al Gadda e non aveva fatto più ritorno a casa. Una vicina aveva trovato lo zaino a terra vicino casa e i sospetti che la studentessa si fosse allontanata volontariamente, senza arrivare mai a scuola, erano stati confermati dal fatto che gli insegnanti e i compagni non l’avevano mai vista entrare in classe. Poi, dopo ore di comprensibile apprensione da parte dei genitori, l’allarme era stato lanciato nella serata di giovedì. Infine, venerdì pomeriggio la giovane è stata rintracciata dalla PolFer di Lecco in zona stazione, dove probabilmente la 16enne era arrivata e ha trascorso una notte all’addiaccio, prima di essere identificata e ricondotta a casa.

La ragazza scomparsa e il ritrovamento della Polfer

L’allarme era partito già nel pomeriggio di giovedì, quando di fronte al rinvenimento dello zaino con dentro gli effetti personali e con la ragazza che non rispondeva al cellulare, i familiari si erano rivolti ai carabinieri, dando di fatto il via alle ricerche, che erano iniziate a tappeto su tutto il territorio regionale. Poi, dopo una nottata di trepidazione e un’altra mezza giornata di preoccupazione, finalmente la chiamata che tutti al Gadda stavano aspettando. Attorno alle 15 la giovane è stata individuata dalla Polizia ferroviaria e in serata i familiari hanno potuto riabbracciarla. Per tutta la durata dell’emergenza e le ricerche, il dirigente scolastico Montagna e il personale scolastico è rimasto a disposizione della famiglia e delle forze dell’ordine per fornire informazioni e dettagli personali che fossero utili al rinvenimento, pur rimanendo nella massima riservatezza verso la famiglia della minorenne.