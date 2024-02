Sono attivate le ricerche su tutto il territorio della studentessa dell’Istituto Gadda di Paderno Dugnano che ha fatto perdere le proprie tracce nella mattina del 22 febbraio. La giovane, della quale non sono state ancora divulgate le generalità, ha lasciato la propria abitazione come ogni giorno nella mattina di giovedì, per recarsi a scuola, dove non è mai arrivata. Constatando che non aveva fatto ritorno a casa e che non era reperibile, i genitori hanno denunciato la sparizione nel pomeriggio della stessa giornata, attivando tutte le procedure di ricerca per il rintraccio che sono in carico ai carabinieri della Tenenza di via Toscanini.

Paderno Dugnano: attivate le ricerche per una studentessa scomparsa, ragazza minorenne

C’è comprensibile e grande apprensione tra i compagni di classe, tra gli amici e tra i membri della famiglia, che sperano in novità positive dopo avere passato una notte di angoscia. Dagli insegnanti e dalla direzione didattica dell’Istituto scolastico di via Leonardo da Vinci arriva massima collaborazione nei confronti dei militari che stanno cercando la giovane di cui si sa che non ha ancora compiuto i 17 anni. Dal dirigente scolastico Dario Montagna arriva la massima disponibilità a fornire qualsiasi informazione che possa essere utile al rintraccio della alunna, pur nel massimo riserbo della privacy di queste prime ore trascorse dalla scomparsa.