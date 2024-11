La prima stella Michelin di Monza al Circolino guidato da Lorenzo Sacchi

Lo chef che ha guidato il menù del ristorante il Circolino di Monza, in piazza Anita Garibaldi, è uno stellato Michelin: anzi, bistellato. È Claudio Sadler, una della leggende della cucina contemporanea italiana. A due anni della nascita del ristorante, arriva anche a Monza la prima stella, che è la prima stella Michelin a un ristorante del capoluogo della Brianza, affidato al resident chef Lorenzo Sacchi.

L’annuncio alla presentazione della 70esima edizione della guida ai ristoranti più famosa d’Europa e tra le più riconosciute al mondo, avvenuta oggi al Teatro Pavarotti di Modena. “La chiave del successo va ricercata in una filosofia culinaria basata sulla territorialità, con contaminazioni fusion internazionali, in particolare ispaniche, materie prime stagionali e locali di alta qualità, una cantina ricercata e il servizio attento e curato al dettaglio” scrive il ristorante, il cui chef è stato allievo di maestri come Andrea Berton e Sergio Mei, Martín Berasategui e Xabi Goikoetxea.

«Sono davvero felice ed emozionato per questa assegnazione, merito di un duro lavoro portato avanti con costanza e dedizione da tutta la nostra squadra. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile» ha detto Lorenzo Sacchi. «Da monzese, mi riempie di orgoglio che il nostro sia il primo ristorante della città a guadagnare la stella Michelin e sono fiero dei miei collaboratori. Voglio ringraziare in particolare il mio sous-chef, Juan José Sanz, e Maria Sainz, che hanno creduto in me e dalla Spagna mi hanno seguito in questo progetto, e, ovviamente, Chef Sadler che mi ha dato fiducia, lasciandomi massima libertà nella creazione dei menu e nella gestione della cucina».