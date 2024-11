Stella Michelin ad Albiate, Young Chef Award 2025 per Matteo Vergine: il Grow Restaurant sbanca la guida rossa

Non solo Monza, anche sulla Brianza brilla un cielo di stelle Michelin. Nell’evento al teatro Pavarotti di Modena, martedì 5 novembre, ha festeggiato il Grow Restaurant di Albiate, premiato con il suo primo sigillo al pari del Circolino nel capoluogo.

Stella Michelin ad Albiate, Young Chef Award 2025 per Matteo Vergine: Under 30 alla riscossa

Al ristorante dei fratelli Vergine, nel cuore della Brianza, una Stella e il premio Michelin Young Chef Award 2025 per Matteo Vergine. Un altro prestigioso scalino dopo la segnalazione nella guida del 2022 e la Stella verde per la sostenibilità del 2024. Il tutto per una attività avviata nel 2020 e gestita da due Under 30.

I fratelli Vergine Riccardo e Matteo Grow Restaurant di Albiate

Stella Michelin ad Albiate, Young Chef Award 2025 per Matteo Vergine: la motivazione del premio

“Dopo aver conquistato la stella verde nel 2024, il cammino di Matteo Vergine prosegue con l’assegnazione della stella per la qualità della sua proposta gastronomica. Una cucina originale che mixa creatività e tradizione – si legge nella motivazione del premio a Matteo Vergine – attraverso marinature, fermentazioni e salamoie, Matteo esalta i sapori naturali degli ingredienti, talvolta in modo audace. Selvaggina, pesce d’acqua dolce e vegetali dell’orto del ristorante sono i prodotti che provengono dal territorio, dai boschi e dai laghi vicini, attraverso i quali Matteo vi conduce nella sua incantevole favola culinaria”.