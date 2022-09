Il “Grow Restaurant” di Albiate sbarca sulla prestigiosa guida Michelin

“Grow Restaurant” è sulla guida Michelin: per Albiate un riconoscimento stellare. Il merito è di Matteo e Riccardo Vergine, giovani fratelli che hanno aperto la loro insegna con entusiasmo, capacità ed un pizzico di coraggio. Ingredienti che in pochi anni hanno saputo conquistare clientela e, da settembre 2022, la guida più prestigiosa della cucina. C’è tanta Brianza nella cura dei dettagli e nella tradizione ai fornelli racchiusa nel ristorante che mai come oggi testimonia il senso del suo nome. I fratelli Vergine hanno in effetti saputo far crescere la loro attività in centro Albiate partendo, come spiega la stessa guida Michelin, dai sapori e dai profumi della terra brianzola. «Ed è proprio partendo da questo presupposto che portano avanti una filosofia green dove si valorizzano i prodotti locali e i piccoli produttori-cita Michelin-. L’elemento vegetale e stagionale (anche proveniente dall’orto di proprietà) diventa co-protagonista di tante ricette, insieme al pesce -esclusivamente d’acqua dolce- e agli animali da cortile».

“Grow Restaurant”: un successo atteso

La novità è accolta evidentemente con grande felicità dai titolari. «Erano anni che in Brianza non veniva segnalato un nuovo ristorante -ci dicono i fratelli-: siamo davvero eccitati per quanto successo, siamo molto giovani ed il nostro ristorante lo è ancora di più. Abbiamo superato uno dei periodi storici più duri che ci siano mai stati (Covid ndg) e riuscire a farsi notare da una guida di fama mondiale è davvero strepitoso per noi. Soprattutto perché raccontiamo la nostra terra, ovvio con i nostri occhi ed il nostro pensiero, ma è dalla Brianza che parte tutto!». Una terra in cui -spiegano e sottolineano- «siamo nati e cresciuti, che spesso e volentieri viene maltrattata e accantonata. Ricca di tradizioni e piatti tipici. Ma oltre a questo se si guarda meglio è una terra ancora vergine che sa offrire tantissimo e noi vogliamo crescere insieme ad essa e a tutti coloro che ci hanno sostenuto e che credono in noi e nel nostro pensiero». In via San Valerio 4, “Grow Reataurant” rappresenta un indirizzo per intenditori dai gusti raffinati, per chi ama contornarsi di aromi e piatti che celebrano la Brianza. Ad accorgersene anche la prestigiosa guida Michelin che attesta la maturazione di un percorso giovane nato con passione, ma capace di imporsi con carattere e dinamismo.

“Grow Restaurant”: il riconoscimento dopo 2 anni di attività

Il locale aperto ad Albiate nel giugno 2020 scala così le vette del gusto e la segnalazione nella guida Michelin fa seguito alla citazione di “Grow Restaurant” nel magazine internazionale di cucina “Identità Golose”, in un servizio di Paolo Marchi, ideatore e curatore dello stesso magazine. Matteo, chef 24enne, e Riccardo, sommelier 28enne, sono alla guida di “Grow Restaurant” nel cuore del centro storico del paese e proprio con il cuore, verrebbe da dire, gestiscono un’attività che porta in alto il nome di Albiate. Le doti dei due ragazzi? Abili a crescere bene nel “qui e ora”, assecondando tempi ed esaltando sapori. Un successo che cresce di anno in anno e che non ha nessuna voglia di arrestarsi. Per la felicità di chi apprezza la buona cucina.