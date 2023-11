Guida Michelin ad Albiate: la Stella verde al Grow Restaurant, parlano i fratelli Vergine

Guida Michelin 2024: Grow Restaurant di Albiate conquista una “stella verde” ed è l’unico locale della provincia di Monza e Brianza ad essere stato premiato martedì 14 novembre al Teatro Grande di Brescia.

Guida Michelin ad Albiate: Stella verde ai locali impegnati sul fronte della sostenibilità

Matteo e Riccardo Vergine, titolari del locale di via San Valerio ad Albiate, dopo la segnalazione del 2022 conquistano l’alto riconoscimento che premia i locali all’avanguardia impegnati sul fronte della sostenibilità. Creata nel 2020, la stella verde Michelin è una nuova distinzione che riconosce i ristoranti che si fanno carico delle conseguenze etiche e ambientali della loro attività, lavorano con produttori e fornitori “sostenibili” per evitare sprechi, e hanno a cuore il loro impatto ambientale sul pianeta.

Guida Michelin ad Albiate: «Eravamo in subbuglio, non sapevamo niente»

L’identità di Grow Restaurant, sin dalla prima ora. «Martedì sera eravamo in subbuglio perché non sapevamo nulla – spiegano i titolari del ristorante di Albiate, Matteo e Riccardo Vergine – Abbiamo ricevuto l’invito e ci siamo accomodati a teatro insieme a molti colleghi, nessuno era a conoscenza di cosa sarebbe accaduto. L’abbiamo appreso in diretta, ed è stata una sorpresa forte e bellissima. È un riconoscimento meraviglioso che ci rende molto felici. Crediamo da sempre nel lavoro con la materia prima, ed è bello essere sostenuti anche da questo punto di vista. Quello ricevuto martedì è il riconoscimento più alto della Provincia di Monza e Brianza e questo ci permette di intensificare il nostro messaggio, è formidabile».

Albiate Ristorante Grow, i fratelli Matteo e Riccardo Vergine

Guida Michelin ad Albiate: «È un inizio non un traguardo»

Una stella verde Michelin è un inizio, non un traguardo per Grow Restaurant. «Fa parte di un percorso – spiegano i titolari – Ma da oggi in poi possiamo esportare il nostro messaggio di sostenibilità ad un livello molto più alto. È un riconoscimento che vogliamo rappresenti anche un faro per altre piccole realtà nate in questi anni e che come noi vogliono portare avanti un lavoro di ricerca e sperimentazione. La sostenibilità? È da sempre la nostra identità ed è quello che ci contraddistingue questa è un’annata propizia, ma non è ancora finita. Siamo cresciuti tanto, è stato un anno di consolidamento del nostro progetto, ma pensiamo che il 2024 sarà ancora più di slancio…».

Guida Michelin ad Albiate: la filosofia del Grow Restaurant dei fratelli Vergine

L’impronta green della stella verde è concetto base del lavoro dei fratelli Vergine: approvvigionamento del 100% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e sostenibili, eliminazione del gas metano, utilizzo esclusivo di braci e piani induzione per le cotture.

«La sostenibilità ambientale è legata alla sostenibilità sociale – spiegano da Grow Restaurant – per questo collaboriamo con Regione Lombardia e varie associazioni di volontariato per far sì che nel nostro terreno di circa 2000 mq riescano a lavorare anche persone affette da disabilità ed ex carcerati in cerca di occupazione. La vera sostenibilità per noi risiede nella materia prima, per questo abbiamo scelto di non utilizzare alcuna carne o pesce derivante da allevamenti, collaboriamo esclusivamente con pescatori e cacciatori, e seguiamo integralmente il ciclo della natura».