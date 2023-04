Irccs San Gerardo di Monza, nel 2022 aumentata la donazione di organi e tessuti

È aumentata la donazione di organi e tessuti all’IRCCS San Gerardo dei Tintori. Nel 2022 il nosocomio monzese, consolidando l’attività iniziata nel 1994, si è dimostrata tra le strutture sanitarie più attive a livello regionale nell’identificazione e nel completamento del percorso donativo multiorgano e multi tessuto. La struttura monzese ha incrementato anche l’attività di donazione di cornee e promosso nuovi percorsi di donazioni, come quella a cuore fermo, che nei prossimi anni porteranno ad un atteso incremento delle donazioni in Lombardia e nel resto d’ Italia. Guardando i numeri, lo scorso anno all’ Ospedale San Gerardo sono stati effettuati 29 accertamenti di morte secondo criteri neurologici (donatore di organi a cuore battente), 17 dei quali si sono concretizzati in donazioni di organi (47 gli organi trapiantati) e nello stesso periodo sono state effettuate 10 donazioni multitessuto oltre a 240 cornee, per un totale di 345 tessuti prelevati.

Irccs San Gerardo di Monza: nel 2023 donazioni multitessuto in crescita del 300%

Dati che hanno confermato il trend di crescita già mostrato nel 2021 dopo l’inevitabile riduzione avvenuta durante la pandemia. I numeri più recenti, relativi al primo trimestre del 2023, hanno evidenziato un ulteriore incremento delle attività di donazione, soprattutto per quanto riguarda le donazioni di organi a cuore fermo e le donazioni multitessuto (+300% rispetto all’intero 2022), percentuali in linea con i dati nazionali. In occasione della settimana della donazione, iniziata domenica 16 aprile con la XXVI Giornata nazionale della donazione, la Fondazione IRCCS San Gerardo sta portando avanti la campagna per la donazione con iniziative di sensibilizzazione. Per tutta la settimana sono previste attività indirizzate all’utenza ospedaliera da parte del COP, il Coordinamento Ospedaliero di Procurement che gestisce le attività inerenti la donazione di organi e tessuti e svolge attivamente la formazione del personale sanitario e promuove programmi di informazione della popolazione.

Giornata della donazione, tutto ciò che c’è da conoscere all’infopoint

All’Infopoint, all’ingresso dell’ospedale, il personale del Coordinamento è a disposizione con materiale informativo per soddisfare dubbi e curiosità della popolazione e sulle modalità con cui depositare le proprie volontà in merito alla donazione di organi e tessuti. In Italia la percentuale di opposizione alla donazione ancora molto alta (pari al 25-30%), un dato che evidenzia la necessità di sensibilizzare ulteriormente la popolazione sulla tematica della donazione di organi e tessuti oltre che sulle modalità di espressione in vita della dichiarazione di volontà.