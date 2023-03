Infortunio sul lavoro: l’operaio di Burago se la cava con 20 giorni di prognosi

Meno grave del previsto l’infortunio che ha visto protagonista un operaio 26enne in una ditta di Burago. Il ragazzo che era rimasto incastrato con una mano in un macchinario per il taglio di tubi d’acciaio in via Ampere, ha riportato un trauma da schiacciamento ed ora si trova ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza (dove era stato portato in codice rosso) nel reparto di chirurgia plastica con una prognosi di 20 giorni per rimarginare la ferita.

Infortunio sul lavoro e l’intervento dei sanitari

Era stato comunque grande lo spavento mercoledì 22 marzo quando i colleghi avevano bloccato la macchina in funzione, dove era incastrato il giovane residente a Vimercate, e dato subito l’allarme. Sul posto si erano presentati un’ambulanza dei Volontari di Vimercate, un’auto medica e una pattuglia dei carabinieri. Dopo aver stabilizzato il ferito in loco i sanitari lo avevano trasferito in codice rosso al pronto soccorso del nosocomio monzese.